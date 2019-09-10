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02:03 10.09.2019

Виновник "пьяного" ДТП, в результате которого пострадали 3 человека, предстанет перед судом - прокуратура

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Прокуратура Харьковской области направила в Киевский районный суд города обвинительный акт в отношении 51-летнего харьковчанина, подозреваемого в "пьяном" ДТП в центре Харькова, в результате которого пострадали 3 человека.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчине инкриминируется нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему, а также незаконное приобретение и хранение наркотиков (ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст . 309 УК Украины).

"Согласно санкции статьи, обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Авария произошла 13 ноября прошлого года в районе перекрестка ул. Сумской и Каразина. Mercedes-Benz, за рулем которого был 50-летний харьковчанин, въехал в машину такси. По данным досудебного следствия, на момент аварии водитель Mercedes'а находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он вообще не имел права садиться за руль, потому что за несколько месяцев до этого суд лишил его права управлять транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии.

Пьяный водитель проигнорировал красный сигнал светофора, выехал на перекресток, где сменил направление движения. Из-за таких "маневров" Mercedes столкнулся с автомобилем Daewoo, в салоне которого, кроме водителя, находились двое пассажиров. В результате дорожного происшествия один из пассажиров получил тяжелые травмы головы и переломы, а другой пассажир и таксист получили телесные повреждения средней тяжести.

Кроме того, в салоне Mercedes правоохранители обнаружили 47 таблеток трамадола.

 

Теги: #дтп #украина #харьков
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