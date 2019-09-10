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00:48 10.09.2019

Трамп заявил о возможности присоединится к переговорам о мире в Украине, если это потребуется их участникам - СМИ

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Трамп заявил о возможности присоединится к переговорам о мире в Украине, если это потребуется их участникам - СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы приобщиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо участникам переговоров, сообщает "Голос Америки".

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в Вашингтоне во вторник, отвечая на вопрос журналиста о том, необходимо ли США присоединиться к переговорам о мире в Украине на переговорах в нормандской формате.

"Я считаю, что тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им требовалось, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера состоялся очень и очень положительное событие", - заявил Трамп.

Теги: #переговоры #трамп #украина
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