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23:20 09.09.2019

Трамп заявил о "смерти" переговоров с талибами

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Трамп заявил о "смерти" переговоров с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что считает "мертвыми" переговоры с афганским движением "Талибан".

"Что касается меня, то я считаю их (переговоры - ИФ) мертвыми. Они мертвы", - сказал Трамп, выступая перед американскими журналистами.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на выходных отменил запланированную секретную встречу с лидерами "Талибана" из-за теракта в Кабуле, который унес жизни 12 человек, включая одного американского военнослужащего. До этого поступали данные о том, что Вашингтон и "Талибан" согласовали проект соглашения по урегулированию афганского конфликта.

В ответ на этот шаг администрации США представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил в воскресенье, что американцы в Афганистане понесут еще большие потери. По его словам, переговоры между сторонами шли достаточно успешно до субботы, а на 23 сентября было намечено начало внутриафганского диалога.

В понедельник американский лидер заявил, что "враг" США в Афганистане подвергся самому сильному за последние 10 лет удару.

"Мы исполняем роль полицейских в Афганистане, хотя это не должно было быть работой наших великих солдат. За последние четыре дня мы нанесли удар по нашему врагу сильнее, чем когда-либо за последние 10 лет ", - написал Трамп в Twitter.

При этом он не привел каких был то ни было подробностей. Сообщений о масштабных американских ударах в Афганистане за последние дни не поступало.

Теги: #сша #трамп #талибы
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