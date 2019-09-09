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23:14 09.09.2019

Освобожденные украинские моряки встретились предстоятелем ПЦУ Епифанием

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Освобожденные украинские моряки встретились предстоятелем ПЦУ Епифанием

Освобожденные из тюрем Российской Федерации  украинские моряки встретились с предстоятелем УПЦ (ПЦУ) митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

"С необычайной силой духа и прочностью в своих убеждениях - именно так прошли освобожденные украинские моряки и политзаключенные сложные испытания во вражеском плену. Вся страна восхищается их подвигом и радуется возвращению героев домой. Для меня честью было встретиться с верными сынами украинского народа, поблагодарить за храбрость и несокрушимость, которую они обнаружили вдали от родной земли и близких людей", - написал митрополит Епифаний на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Предстоятель ПЦУ убежден, что за время незаконного заключения каждый из них по-новому ощутил ценность жизни и свободы.

"Убежден: за время незаконного заключения каждый из них по новому почувствовал ценность жизни и свободы. Своей несокрушимостью они стали проповедниками главной заповеди Иисуса Христа - заповеди любви: к ближнему, к семье, к своей Родине ... И даже в российских тюрьмах и колониях незаконно заключенные оставались людьми свободы, не отказались от своих убеждений и принципов", - отметил глава ПЦУ.

"Впереди у нас еще немало испытаний на пути к справедливому миру, а в аннексированном Крыму, на оккупированном Донбассе и в российских тюрьмах продолжают находиться в незаконном плену еще много граждан Украины, которых мы также должны вернуть домой как можно быстрее. И в этой борьбе нашими вдохновителями являются те, кто уже прошел этот нелегкий путь домой", - подытожил митрополит Епифаний.

 

Теги: #епифаний #украина #встреча #моряки
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