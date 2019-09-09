События

19:22 09.09.2019

Боевики с полуночи четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС, применив запрещенное Минскими соглашениями оружие

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Боевики с полуночи четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС, применив запрещенное Минскими соглашениями оружие

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщил пресс-центр ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – один обстрел.

Теги: #оос #сводка
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