Секретарь СНБО Украины и глава МИД Молдовы обсудили вопросы энергобезопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску на встрече в Киеве обсудили совместные государственные проекты и вопросы энергетической безопасности.

"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, совместные украинско-молдавские государственные проекты и вопросы энергетической безопасности, в частности газоснабжения", - сообщила пресс-служба СНБО в понедельник.

Данилюк поблагодарил Молдову за поддержку вектора Украины в новых политических условиях и подчеркнул важность координации позиций сторон в вопросах энергобезопасности.

Во встрече также приняли участие посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан и советник премьер-министра Молдовы по внешней политике и стратегическому планированию Владислав Кульминский.