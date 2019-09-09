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18:49 09.09.2019

Рябошапка выступает за создание двух блоков расследований преступлений, связанных с военными

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Рябошапка выступает за создание двух блоков расследований преступлений, связанных с военными

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка предлагает создать в органах прокуратуры два блока расследований преступлений, сопряжённых с военными, - по преступлениям непосредственно на линии разграничения и по преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны.

"Есть у нас мысль - сделать два важных специализированных блока в рамках Генпрокуратуры. Первый - это процессуальное руководство тех преступлений, которые совершаются непосредственно на линии конфликта, на линии разграничения, поскольку там есть своя специфика, и мы все понимаем, что ... прокуроры в горячих точках должны иметь пакет социального обеспечения", - рассказал Рябошапка в понедельник на заседании комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, высказывая свою позицию по законопроекту о реформе органов прокуратуры.

То есть, по его словам, военные и гражданские прокуроры, которые работают на линии разграничения, будут иметь соцпакет.

"Второй блок вопросов - это преступления в сфере национальной безопасности и обороны. Я хотел бы ввести в Офисе генпрокурора специальное направление специальных прокуроров, которые будут исследовать преступления, о которых мы слышали - это и "Укроборонпром", взрывы на складах, другие производства, которые связаны с тем, что у страны крали, в то время как страна была на войне", - пояснил генпрокурор.

По его словам, специальный заместитель генпрокурора – спецпрокурор - будет заниматься этим блоком вопросов.

"То есть, прокуратура будет разделена на два направления: собственно военные преступления на линии разграничения (Донецк, Луганск и Крым также). Это (расследования) преступлений против человечности, военные преступления, сбор информации и коммуникация с Международным уголовным судом и другими международными судебными институтами. Второй блок - это расследования преступлений в сфере национальной безопасности и обороны", - подытожил генпрокурор.

Теги: #рябошапка #гпу
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