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18:12 09.09.2019

Комитет Рады обсудил вопросы передачи дел военной прокуратуры при рассмотрении законопроекта о реформе - Рябошапка

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Комитет Рады обсудил вопросы передачи дел военной прокуратуры при рассмотрении законопроекта о реформе - Рябошапка

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности продолжит рассматривать проект закона о реформе органов прокуратуры (№1032) во вторник, 10 сентября, в 8.30.

Такое решение комитет принял на заседании в понедельник, озвучил его глава комитета Денис Монастырский (фракция "Слуга народа").

В ходе заседания были высказаны некоторые правки и замечания, которые будут проанализированы и учтены на следующем заседании.

После заседания комитета генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уточнил в комментарии журналистам, что одна из правок будет касаться студентов Национальной академии прокуратуры, так как реформирование коснется этого вуза.

"Также есть нюанс, который я озвучил, - это порядок передачи производств военной прокуратуры, то есть, кто будет дальше осуществлять расследование, кто будет осуществлять процессуальное руководство и представительство в судах", - сказал генпрокурор.

Что касается увольнения военных прокуроров и дополнительного финансирования при реформировании военной прокуратуры, то, по словам Рябошапки, эти данные подавались в соответствующие министерства.

При этом он уточнил, что реформа не распространяется на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). "Этот блок мы пока не трогаем. Что касается остальных, то нужна переаттестация, будет система оценивания на нескольких уровнях, работать несколько кадровых комиссий с участием общественности", - рассказал генпрокурор.

Теги: #прокуратура #рябошапка #рада #реформа
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