В Сквире и Василькове Киевской области горят мусорные свалки - ГСЧС

Возгорания на мусорных свалках в г.Сквира и возле г.Васильков Киевской области возникли в понедельник днем, в настоящее время ведется их ликвидация, сообщается на сайте Главного управления ГСЧС в Киевской области.

Сообщения о возгораниях поступили в оперативно-диспетчерские службы Васильковского и Сквирского районов почти одновременно, в 14:48 и в 14:11 соответственно. В г.Сквира пожар возник на территории "Сквирского коммунального хозяйства", а в Васильковском районе – у трассы "Васильков – Великая Бугаевка" на территории санкционированного свалки "Закрытая городская свалка" неподалеку от райцентра.

В настоящее время продолжается тушение данных пожаров, сообщают в облуправлении ГСЧС.

Информации о площади возгорания и пострадавших в настоящее время нет.