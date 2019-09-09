Прокуратура, скорее всего, не будет просить о продлении функций досудебного расследования, которых лишается в ноябре - Рябошапка

Прокуратура, вероятнее всего, не будет просить о продлении функций досудебного расследования, которых она лишается в ноябре этого года, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Нет окончательного решения. Мы склоняемся к тому, что прокуратура больше не должна иметь права расследования... Скорее всего, мы не будем обращаться о продлении права проведения досудебного расследования", - сказал Рябошапка на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

20 ноября текущего года, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины, прокуроры лишаются части своих полномочий - следственные функции от них должны перейти к Государственному бюро расследований.