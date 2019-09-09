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17:04 09.09.2019

Австрийское бюро победило в конкурсе проекта мемориального центра "Бабий Яр"

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Австрийское бюро победило в конкурсе проекта мемориального центра "Бабий Яр"

Победителем архитектурного конкурса на лучший проект мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" стала команда архитектурного бюро Querkraft Architekten (Австрия) с ландшафтным архитектором Kieran Fraser Landscape Design (Австрия), сообщил директор департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации (КГГА), главный архитектор столицы Александр Свистунов.

"Именно они построят первый в Киеве и Восточной Европе мемориальный центр трагедии Холокоста, расположенный как раз в том месте, где произошли трагические события в 1941-1943 годах. Концепция проекта построена вокруг центра экспозиции, архитектурное решение которой позволит посетителям на себе почувствовать ту опасность и беспросветность, которые окружили жертв Холокоста во время трагических событий", - сообщила пресс-служба департамента градостроительства и архитектуры КГГА в Facebook.

По словам Свистунова, авторы лучшего проекта успешно справились с задачей донести через архитектуру и ландшафт те эмоции, ту боль, через которую прошла целая нация. "Это и трагедия, о которой нужно говорить, о ней нельзя забывать", - подчеркнула пресс-служба.

Отмечается, что основная экспозиция расположена на глубине 20 м ниже уровня земли. К ней ведет длинный, похожий на расщелину вход, стены которого в конце коридора смыкаются прямо над посетителем. "Это аналогия, с одной стороны, пути жертв "Бабьего Яра" до места гибели, а с другой - сначала незаметного, но непрерывного слепого погружения общества во тьму насилия", - отмечают в ведомстве.

После того как посетитель проходит основной экспозицией, он медленно возвращается в наполненное светом пространство, которое является сердцем мемориального центра, символизирующим будущее. Именно здесь расположены помещения для диалога, исследований и публичных мероприятий. "Будущий мемориальный центр Холокоста станет, с одной стороны, многофункциональным музеем, а с другой - объединит ландшафт местности и имеющиеся мемориальные объекты в единое пространство памяти", - сообщил Свистунов.

Теги: #киев #мемориал #бабий_яр
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