Состояние здоровья освобожденных украинских моряков удовлетворительное - Минобороны

Состояние здоровья украинских военных моряков, прибывших из Москвы в субботу в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование, сообщил начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Анатолий Казмирчук.

"В настоящее время военные моряки, освобожденные после плена Россией, осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение осуществляется в полном объеме, питание - в соответствии с назначенными диетами в зависимости от характера их заболевания", - сказал Казмирчук в понедельник после обхода в отделениях и клиниках, где моряки проходят медико-психологическую реабилитацию.

Он добавил, что военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

"Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" переведен на усиленный режим работы, весь личный состав центра оказывает квалифицированную медицинскую помощь освобожденным морякам, дополнительно создан резерв койко-мест", - уточнил Казмирчук.

Как сообщалось, 7 сентября РФ и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35". Освобожденные украинцы после возвращения в Украину были перевезены в медицинский центр "Феофания" и военный госпиталь в Киеве.