События

16:37 09.09.2019

Очередную партию гумпомощи для жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса собрали латвийские волонтеры

1 мин читать
Очередную партию гумпомощи для жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса собрали латвийские волонтеры

 Шестнадцатый гуманитарный груз из Латвии, предназначенный для жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса, уже в понедельник сопроводят из Краматорска в Марьинку (Донецкая обл.) и Станицу Луганскую (Луганская обл.) бойцы Национальной гвардии Украины.

"Его (груз – ИФ) сопровождали посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс и главный капеллан Национальных Вооруженных сил Латвии Елмарс Плявиньш. В составе гуманитарного груза - одежда и медицинские материалы. Помощь украинскому населению была собрана волонтерскими организациями Латвии", - сообщает в понедельник днем пресс-служба Нацгвардии Украины.

Груз из Краматорска в пункты назначения доставят бойцы Нацгвардии Украины, где передадут руководителям областных и районных военно-гражданских администраций для раздачи помощи местным жителям.

Теги: #латвия #донбасс #гумпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:11 08.09.2019
Литва и Латвия не признают "местные выборы" в оккупированных Россией Крыму и Севастополе

Литва и Латвия не признают "местные выборы" в оккупированных Россией Крыму и Севастополе

10:03 05.09.2019
9 грузовиков с гумпомощью от МККК в среду проследовали на оккупированную часть Донбасса – Госпогранслужба

9 грузовиков с гумпомощью от МККК в среду проследовали на оккупированную часть Донбасса – Госпогранслужба

19:21 04.09.2019
Подгруппа ТКГ договорилась о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на всем Донбассе

Подгруппа ТКГ договорилась о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на всем Донбассе

18:59 04.09.2019
Перемирие на Донбассе приносит результаты, несмотря на некоторое обострение ситуации - представитель ОБСЕ

Перемирие на Донбассе приносит результаты, несмотря на некоторое обострение ситуации - представитель ОБСЕ

18:32 03.09.2019
ФРГ выделила еще EUR1 млн на проекты УВКБ ООН в помощь жителям Донбасса

ФРГ выделила еще EUR1 млн на проекты УВКБ ООН в помощь жителям Донбасса

11:32 03.09.2019
Боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Хутор Вольный и Троицкое

Боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Хутор Вольный и Троицкое

07:19 02.09.2019
В результате обстрела боевиков погиб украинский военный

В результате обстрела боевиков погиб украинский военный

23:12 01.09.2019
СЦКК сообщает о вечерних обстрелах со стороны боевиков

СЦКК сообщает о вечерних обстрелах со стороны боевиков

20:44 01.09.2019
На Донбассе в воскресенье боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, пострадавших нет

На Донбассе в воскресенье боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, пострадавших нет

20:24 01.09.2019
Зеленский Пенсу: Много украинцев погибло во Второй мировой, а сейчас мы переживаем войну на Донбассе и делаем все для достижения мира

Зеленский Пенсу: Много украинцев погибло во Второй мировой, а сейчас мы переживаем войну на Донбассе и делаем все для достижения мира

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Феофании" сейчас находится 8 освобожденных из заключения в России украинцев - главврач

В Житомире неизвестные с огнестрельным оружием напали на инкассаторов, ранен полицейский – полиция

НАПК направило в суд админпротокол в отношении и.о. главы "Укравтодора" Новака

У здания Минюста проходит акция против нарушений прав человека в пенитенциарной системе

В ГБР почти 3 тыс. производств относительно преступлений сфере служебной деятельности и коррупции - Труба

ПОСЛЕДНЕЕ

Состояние здоровья освобожденных украинских моряков удовлетворительное - Минобороны

Прокуратура Крыма вызовет Сенцова и Кольченко для дачи показаний

В "Феофании" сейчас находится 8 освобожденных из заключения в России украинцев - главврач

Вышинский по-прежнему остается подозреваемым в деле о госизмене – прокуратура АРК

Организаторам незаконных выборов на полуострове объявлено о подозрении - прокурор Крыма Мамедов

В Житомире неизвестные с огнестрельным оружием напали на инкассаторов, ранен полицейский – полиция

НАПК направило в суд админпротокол в отношении и.о. главы "Укравтодора" Новака

Почти все рейсы British Airways отменены из-за забастовки пилотов

Дороги нужно строить не участками или отрезками, а полностью – от и до - Юрий Голик

"Дориан" ударил по Атлантическому побережью Канады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА