Очередную партию гумпомощи для жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса собрали латвийские волонтеры

Шестнадцатый гуманитарный груз из Латвии, предназначенный для жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса, уже в понедельник сопроводят из Краматорска в Марьинку (Донецкая обл.) и Станицу Луганскую (Луганская обл.) бойцы Национальной гвардии Украины.

"Его (груз – ИФ) сопровождали посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс и главный капеллан Национальных Вооруженных сил Латвии Елмарс Плявиньш. В составе гуманитарного груза - одежда и медицинские материалы. Помощь украинскому населению была собрана волонтерскими организациями Латвии", - сообщает в понедельник днем пресс-служба Нацгвардии Украины.

Груз из Краматорска в пункты назначения доставят бойцы Нацгвардии Украины, где передадут руководителям областных и районных военно-гражданских администраций для раздачи помощи местным жителям.