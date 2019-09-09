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12:58 09.09.2019

Организаторам незаконных выборов на полуострове объявлено о подозрении - прокурор Крыма Мамедов

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Организаторам незаконных выборов на полуострове объявлено о подозрении - прокурор Крыма Мамедов

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении лицам, принимавшим участие в организации и проведении "референдума" и "выборов" на территории временно оккупированного полуострова, сообщается на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым.

"Так называемые выборы, которые вчера незаконно состоялись на территории временно оккупированного полуострова, нарушают нормы законодательства, не признаются в Украине и мире. В настоящее время организатору и его заместителю сообщено о подозрении", - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

По его словам, в ближайшее время в суд в порядке специального досудебного расследования будет направлен обвинительный акт в отношении главы "Избирательной комиссии Республики Крым".

Проведение незаконных выборов обеспечивала также гражданка Украины, которая в марте 2014 года вошла в состав незаконно созданной "Избирательной комиссии Республики Крым", где принимала участие в подготовке и проведении незаконного "референдума". 9 сентября 2019 года прокуратурой АР Крым и ГУ СБУ в АР Крым указанному лицу сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти.

Как известно, 8 сентября 2019 года на территории временно оккупированного полуострова состоялись незаконные выборы депутатов в оккупационный "Государственный совет Республики Крым" и "местные советы".

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма. В соответствии с приказом исполняющего обязанности Генерального прокурора Украины от 12 июня 2014 года прокуратура Автономной Республики Крым в связи с временной оккупацией территории Крыма передислоцирована в г. Киев.

В сентябре 2016 года по ходатайству прокурора автономии приказом Генпрокурора Украины была реорганизована структура прокуратуры АРК, увеличен ее штат, а отдельные структурные подразделения прокуратуры передислоцированы в г. Херсон.

Теги: #крым #прокурор #мамедов
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