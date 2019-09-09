События

12:42 09.09.2019

В Житомире неизвестные с огнестрельным оружием напали на инкассаторов, ранен полицейский – полиция

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В Житомире неизвестные с огнестрельным оружием напали на инкассаторов, ранен полицейский – полиция

 В Житомире утром произошло вооруженное нападение группы неизвестных на полицейских группы физической охраны УПО в Волынской области, на территории региона введен оперативный план "Сирена", сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Около 10.00 в полицию поступило сообщение о вооруженном нападении неизвестных на полицейских охраны на одной из улиц областного центра. Предварительно установлено, что при перемещении денег из магазина в специальный автомобиль на одного из полицейских группы физической охраны Управления полиции охраны в Волынской области было совершено нападение неизвестных с применением огнестрельного оружия", - сказано в сообщении.

Отмечается, правоохранитель успел положить сумку с деньгами в салон бронированного автомобиля, после другой полицейский заблокировал машину изнутри.

"В результате совершенной стрельбы полицейский группы физической охраны получил ранение в ногу. Сейчас он доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - сообщили в полиции.

Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле. Сейчас продолжаются мероприятия по розыску и задержанию злоумышленников.

Теги: #нападение #житомир #полиция #инкасаторы
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