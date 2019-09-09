События

12:17 09.09.2019

НАПК направило в суд админпротокол в отношении и.о. главы "Укравтодора" Новака

1 мин читать
НАПК направило в суд админпротокол в отношении и.о. главы "Укравтодора" Новака

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд протоколы об административном правонарушении в отношении исполняющего обязанности главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Как сообщила пресс-служба НАПК в понедельник, в суд направлен админпротокол в отношении Новака за декларирование недостоверных сведений.

"По результатам полной проверки декларации и.о. главы "Укравтодора" за 2017 год Национальное агентство установило декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - сказано в сообщении.

Так, в декларации чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 189,2 тыс. грн.

Теги: #укравтодор #новак #суд #напк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:55 07.09.2019
Артемовский суд 23 августа вынес условный приговор экс-боевику "ДНР", который охранял обломки сбитого "Боинга" рейса MH17

Артемовский суд 23 августа вынес условный приговор экс-боевику "ДНР", который охранял обломки сбитого "Боинга" рейса MH17

16:44 06.09.2019
Апелляционный суд оставил Грымчака под стражей

Апелляционный суд оставил Грымчака под стражей

15:25 06.09.2019
Минюст намерен создать третейский суд

Минюст намерен создать третейский суд

14:53 06.09.2019
Суд оштрафовал Сытника за незадекларированный отдых в Ровенской области, защита подаст апелляцию

Суд оштрафовал Сытника за незадекларированный отдых в Ровенской области, защита подаст апелляцию

13:13 06.09.2019
NewsOne просит признать противоправным решение о проведении проверки канала - суд

NewsOne просит признать противоправным решение о проведении проверки канала - суд

15:47 05.09.2019
Нацсовет по телерадиовещанию обратился в суд об аннулировании лицензии NewsOne

Нацсовет по телерадиовещанию обратился в суд об аннулировании лицензии NewsOne

12:09 05.09.2019
Суд освободил из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Цемаха

Суд освободил из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Цемаха

11:37 05.09.2019
ВАКС получит более 3 тыс. дел, из которых только по 190 расследование завершали НАБУ и САП - глава суда

ВАКС получит более 3 тыс. дел, из которых только по 190 расследование завершали НАБУ и САП - глава суда

11:14 05.09.2019
Суд разрешил заочно задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка

Суд разрешил заочно задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка

04:36 05.09.2019
На Харьковщине водитель, сбивший мужчину в инвалидной коляске и бросивший его умирать, предстанет перед судом

На Харьковщине водитель, сбивший мужчину в инвалидной коляске и бросивший его умирать, предстанет перед судом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Житомире неизвестные с огнестрельным оружием напали на инкассаторов, ранен полицейский – полиция

У здания Минюста проходит акция против нарушений прав человека в пенитенциарной системе

В ГБР почти 3 тыс. производств относительно преступлений сфере служебной деятельности и коррупции - Труба

Сенцов появился в Фейсбуке

Акционером "Укроборонпрома" станет Министерство обороны Украины – Данилюк

ПОСЛЕДНЕЕ

Вышинский по-прежнему остается подозреваемым в деле о госизмене – прокуратура АРК

Организаторам незаконных выборов на полуострове объявлено о подозрении - прокурор Крыма Мамедов

В Житомире неизвестные с огнестрельным оружием напали на инкассаторов, ранен полицейский – полиция

Почти все рейсы British Airways отменены из-за забастовки пилотов

Дороги нужно строить не участками или отрезками, а полностью – от и до - Юрий Голик

"Дориан" ударил по Атлантическому побережью Канады

У здания Минюста проходит акция против нарушений прав человека в пенитенциарной системе

В ГБР почти 3 тыс. производств относительно преступлений сфере служебной деятельности и коррупции - Труба

Сенцов появился в Фейсбуке

В МИД предупреждают украинцев об отмене авиарейсов "British Airways" из-за двухдневной забастовки пилотов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА