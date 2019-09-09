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11:37 09.09.2019

Почти все рейсы British Airways отменены из-за забастовки пилотов

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Почти все рейсы British Airways отменены из-за забастовки пилотов

Авиакомпания British Airways отменила почти все рейсы на понедельник и вторник из-за забастовки Британской ассоциации пилотов авиакомпании (BALPA), сообщил в понедельник американский телеканал CNN со ссылкой на заявление авиакомпании.

"Не имея никакой информации от BALPA, у нас не было никакой возможности предположить, сколько человек выйдет на работу, и на каких типах самолетов им разрешено летать", - говорится в заявлении авиакомпании, опубликованном в понедельник.

В заявлении отмечается, что British Airways готова и намерена вернуться к переговорам с BALPA.

Сотрудники авиакомпании рекомендуют пассажирам не приезжать в аэропорты вылетов British Airways.

Ранее в понедельник сообщалось, что 4,3 тыс. пилотов начали в понедельник забастовку, требуя увеличения заработной платы. Они заявили, что забастовка может продлиться два дня. Переговоры с руководством компании на эту тему безуспешно ведутся уже девять месяцев, говорится в сообщениях.

Британский премьер Борис Джонсон призвал стороны сесть за стол переговоров и спокойно урегулировать проблемы, однако руководство авиакомпании, напротив, выступило с угрозами, что в случае, если акция не будет прекращена, пилоты и члены их семей могут лишиться такой привилегии, как бесплатные полеты, которой они пользуются в настоящее время.

Ассоциация пилотов британских авиалиний сообщила, что один день забастовки будет стоить авиакомпании 40 млн фунтов стерлингов.

Теги: #british_airways #рейсы
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