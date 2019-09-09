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11:22 09.09.2019

Дороги нужно строить не участками или отрезками, а полностью – от и до - Юрий Голик

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Дороги нужно строить не участками или отрезками, а полностью – от и до - Юрий Голик

Руководитель программы "Региональное развитие" Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик убежден, что Украина должна отказаться от практики строительства дорог отдельными участками. Об этом он сказал в интервью.

"Скажем, Киев-Одесса. Ее еще Георгий Кирпа строил. Можно ее один раз достроить, и все? А мы каждый год слышим: в этом году мы строим участок в Умани, в том году мы строим участок в Кировоградской области, а несчастный участок на выезде из Киева не можем 3 года построить", - подчеркнул Голик.

По его словам, если делать всю дорогу сразу, то "в какой-то момент мы придем к нормальным дорогам".

Юрий Голик привел еще один пример – когда совсем небольшой участок трассы Запорожье-Мариуполь в Донецкой области делают разные компании.

"В Донецкой области и вовсе несчастные 40 км (дороги Запорожье-Мариуполь – ред.) разбиты на два участка по 20. При этом техническое задание на каждый участок отличается от соседнего. Дорога одна и та же, а техническое задание разное. Потому что кто-то на месте решил выписывать техническое задание под конкретного подрядчика. Причем где-то оно достаточно высокое, и там работает достаточно высокого уровня компания, а где-то чуть низкое. В результате мы получаем суды по одному из участков в Донецкой области, по второму – заблокированы торги в Антимонопольном комитете", - рассказал он.

По словам Голика, такие ситуации возникают из-за стандартного подхода Укравтодора, когда никто не думает о главном – тысячах километров новых дорог каждый год. 

Теги: #дороги #строительство
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