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10:47 09.09.2019

"Дориан" ударил по Атлантическому побережью Канады

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"Дориан" ударил по Атлантическому побережью Канады

 Ураган "Дориан" в ночь на понедельник обрушился на прибрежные атлантические провинции Канады, оставив без электричества около 500 тыс. домохозяйств и предприятий, сообщила в понедельник канадская телерадиовещательная корпорация CBC.

По ее данным, удар урагана пришелся на канадские провинции Новая Шотландия, Нью-Брансуик, а также остров принца Эдуарда.

"Дориан" приблизился к региону как ураган второй категории с порывами ветра до 145 км/ч. В результате повалены деревья, повреждены линии электропередачи. В городе Галифаксе (Новая Шотландия) рухнул строительный кран.

На данный момент "Дориан" движется в восточном направлении и классифицируется как тропический циклон.

Ранее последствия урагана ощутили в штатах США Южной и Северной Каролине. Сильные ливни сопровождались несколькими торнадо. Около 400 тыс. жилых домов и предприятий остались без электричества.

На прошлой неделе ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова. Тогда ему была присвоена пятая - максимальная - категория. Жертвами стихии стали не менее 30 человек. По данным CNN, сотни человек к настоящему моменту числятся пропавшими без вести.

Теги: #канада #ураган
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