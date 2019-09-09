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09:45 09.09.2019

В МИД предупреждают украинцев об отмене авиарейсов "British Airways" из-за двухдневной забастовки пилотов

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В МИД предупреждают украинцев об отмене авиарейсов "British Airways" из-за двухдневной забастовки пилотов

В связи с запланированной 9-10 сентября забастовкой профсоюза пилотов авиакомпании "British Airways" (BALPA), Департамент консульской службы МИД Украины рекомендует украинцам, у которых запланированы вылеты самолетами данной авиакомпании, внимательно отслеживать информацию и обратиться в компанию.

"В этой связи рекомендуем гражданам Украины, у которых запланированы вылеты 9 и 10 сентября 2019г, обратиться в компанию "British Airways" https://www.britishairways.com, а также отслеживать информацию и советы авиакомпании https: // www. britishairways.com/.../.../strike/latest-information", - говорится в обнародованном на странице Департамента в соцсети Фейсбук сообщении.

Так, в МИД напоминают, что граждане, в случае необходимости, могут обратиться за помощью к дипломатам: телефон "горячей линии" посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии +44 75 5348 3628, адрес электронной почты: emb_gb@mfa.gov.ua, круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: +38 (044) 238 16 57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщалось, первая всеобщая забастовка пилотов британской авиакомпании "British Airways" может сказаться на планах поездок около 300 тыс. человек, сообщают СМИ из Лондона.

Все 4,3 тыс. пилотов начали в понедельник забастовку, требуя увеличения заработной платы. Они заявили, что забастовка может продлиться в течение двух дней. Переговоры с руководством компании на эту тему безуспешно ведутся уже девять месяцев, говорится в сообщениях.

В понедельник, как ожидается, будут отменены 850 рейсов. Всего, по данным газеты Financial Times, British Airways в течение 48 часов выполняет, как правило, 1,7 тыс. рейсов.

Британский премьер Борис Джонсон призвал стороны сесть за стол переговоров и спокойно урегулировать проблемы, однако руководство авиакомпании, напротив, выступило с угрозами, что в случае, если акция не будет прекращена, пилоты и члены их семей могут лишиться такой привилегии, как бесплатные полеты, которой они пользуются в настоящее время.

Ассоциация пилотов британских авиалиний сообщила, что один день забастовки будет стоить авиакомпании 40 млн фунтов-стерлингов.

Теги: #british_airways #забастовка
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