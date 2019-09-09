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08:11 09.09.2019

Граждане Украины могут использовать загранпаспорт для получения банковских услуг

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УНациональный банк Украины разрешил банковским учреждениям обслуживать граждан на основании загранпаспорта, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.

"Отныне, банковские учреждения могут обслуживать физических лиц - резидентов как на основании паспорта гражданина Украины (в форме ID-карты или книги), так и на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу - об этом говорится в письме Национального банка Украины от 4 сентября 2019 года № Р / 25-0006 / 45577", - говорится в сообщении, на официальном сайте Государственной миграционной службы.

В Государственной миграционной службе отмечают, что "отчество" физического лица-резидента, которое не содержится в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, может устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности - о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов.

Теги: #банковские_услуги #украина #паспорт
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