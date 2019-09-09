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07:41 09.09.2019

Забастовка пилотов авиакомпании British Airways может сорвать планы 300 тыс. пассажиров

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Забастовка пилотов авиакомпании British Airways может сорвать планы 300 тыс. пассажиров

Первая всеобщая забастовка пилотов британской авиакомпании British Airways может сказаться на планах поездок около 300 тыс. человек, сообщают СМИ из Лондона.

Все 4,3 тыс. пилотов начали в понедельник забастовку, требуя увеличения заработной платы. Они заявили, что забастовка может продлиться в течение двух дней. Переговоры с руководством компании на эту тему безуспешно ведутся уже девять месяцев, говорится в сообщениях.

В понедельник, как ожидается, будут отменены 850 рейсов. Всего, по данным газеты Financial Times, British Airways в течение 48 часов выполняет, как правило, 1,7 тыс. рейсов.

Британский премьер Борис Джонсон призвал стороны сесть за стол переговоров и спокойно урегулировать проблемы, однако руководство авиакомпании, напротив, выступило с угрозами, что в случае, если акция не будет прекращена, пилоты и члены их семей могут лишиться такой привилегии, как бесплатные полеты, которой они пользуются в настоящее время.

Ассоциация пилотов британских авиалиний сообщила, что один день забастовки будет стоить авиакомпании 40 млн фунтов-стерлингов.

Теги: #великобритания #забастовка #пилоты #авиакомпания
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