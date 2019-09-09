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07:15 09.09.2019

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму - штаб ООС

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Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму - штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"8 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил вооружения БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие…. За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевую травму", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Гранитного - из стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки - из автоматического гранатомета; около Верхнеторецкого - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Николаевки - из крупнокалиберных пулеметов; в районе Авдеевки - из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Крымского - из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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