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06:09 09.09.2019

Китай не допустит отделения Гонконга - китайская газета

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Китай не допустит отделения Гонконга - китайская газета

 Любые попытки отделить Гонконг от материковой части Китая обречены на провал, пишет в понедельник англоязычная газета China Daily.

Она предупреждает, что участники протестных акций в Гонконге "должны прекратить испытывать терпение центрального правительства", отметив, что воскресные события в городе продемонстрировали, что за беспорядками в Гонконге стоят внешние силы.

"Гонконг - неотъемлемая часть Китая, и это суть, которую никто не должен оспаривать, ни демонстранты, ни иностранные силы, играющие в свои грязные игры", - говорится в редакционной статье издания.

Газета подчеркивает: "Демонстрации в Гонконге не имеют отношения к правам человека или демократии. Они являются результатом иностранного вмешательства. Чтобы сдержанность центрального правительства не была неправильно истолкована как слабость, пусть будет ясно, что сепаратизм в любой форме будет подавлен", - говорится в нем.

Как сообщалось, участники протестов в Гонконге в воскресенье с пением гимна США и плакатами, призывающими Вашингтон оказать помощь в "освобождении" города от контроля со стороны Пекина, прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию.

Изначально акция проходила в мирной обстановке, полиция только наблюдала за шествием. Впоследствии в других районах города возобновились столкновения демонстрантов с полицией, которая в очередной раз была вынуждена применить слезоточивый газ для наведения порядка.

В субботу в ходе массовых демонстраций протеста в результате таких столкновений несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

Администрация Гонконга отказалась от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления продолжаются. Теперь их участники требуют независимого расследования в отношении, по их мнению, жестоких и неправомерных действий полиции в отношении протестующих. Кроме того, они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников протестов, против приравнивания протестов к беспорядкам, за формирование системы прямых выборов руководства города.

Теги: #сми #гонконг #китай #реакция
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