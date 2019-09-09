В Киеве произошла стрельба во время ссоры двух водителей – полиция

В Киеве мужчина в ходе дорожного конфликта между двумя водителями, один из водителей выстрелил в машину своего оппонента, сообщает в отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию с заявлением обратился 37-летний мужчина и сообщил, что возле станции метро "Академгородок" в его автомобиль стрелял неизвестный.

"Предварительно полицейские выяснили, что на улице Академика Вернадского из-за конфликта на дороге по первоочередности проезда оба транспортных средства остановились. Мужчины начали ссориться, после чего водитель Opel достал пистолет и выстрелил в сторону машины оппонента", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в городе Киеве

46-летний киевлянин был задержан. В результате инцидента никто не пострадал.

Следователи Святошинского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявили о подозрении, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.