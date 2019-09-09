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04:58 09.09.2019

В Киеве задержали мужчину, сообщившего о минировании станции метро "Почайная" – полиция

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В Киеве задержали мужчину, сообщившего о минировании станции метро "Почайная" – полиция

Жителя Киева задержали за ложное сообщение о заминировании станции метро "Почайная", сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера в полицию поступило сообщение о заложенной взрывчатке на станции метро" Почайна". На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи с собакой и пожарные. Специалисты провели осмотр и не выявили взрывоопасных веществ или предметов", - говорится в сообщении, на официальном сайтеГУ Нацполиции в городе Киеве.

Минером оказался 56 летний житель Киева.

"Мужчина объяснил свой поступок тем, что в кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. Таким способом правонарушитель решил отомстить работникам метрополитена и"заминировал"объект. При этом, мужчина находился в состоянии опьянения и наблюдал за действиями представителей экстренных служб, прибывших на вызов о минировании ", - рассказали в полиции.

В полиция также сообщили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Теги: #киев #минер #украина #полиция
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