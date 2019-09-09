Белый дом подтвердил госпитализацию в США эмира Кувейта, Трамп пожелал монарху скорейшего выздоровления

Представитель Белого дома Джадд Дир подтвердил, что встреча президента Дональда Трампа и эмира Государства Кувейт шейха Сабаха аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха переносится на более поздний срок в связи с госпитализацией последнего в Соединенных Штатах.

"Президент желает своему другу эмиру скорейшего выздоровления и готов приветствовать его в Вашингтоне, как только он будет чувствовать себя лучше", - говорится в заявлении Дира.

Он добавил: "Эмир является глубокоуважаемым лидером и потрясающим партнером Соединенных Штатов в области противостояния вызовам в регионе".

Ранее сообщалось, что встреча Трампа и эмира планировалась на 12 сентября.

Наблюдатели отмечают, что на встрече американская сторона, вероятно, хотела заручиться поддержкой со стороны Кувейта формирования международной военной коалиции в Персидском заливе для охраны нефтяных перевозок от действий Ирана.

Ранее о госпитализации монарха сообщило кувейтское агентство KUNA.