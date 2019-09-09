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02:23 09.09.2019

Акционером "Укроборонпрома" станет Министерство обороны Украины – Данилюк

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Акционером "Укроборонпрома" станет Министерство обороны Украины – Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал, что функцию акционера государственного концерна "Укроборонпром" будет выполнять Министерство обороны, передает "Радио Свобода".

"Сейчас акционером является Кабинет министров, моя позиция на самом деле, что Кабмин не может быть акционером, какое-то одно из министерств должно быть акционером. Министерство обороны – это оптимальный вариант, который мы проговорили. Этот вариант также обеспечивает соответствующую связь с президентом", – рассказал Данилюк в интервью "Радио Свобода" в воскресенье.

Также Александр Данилюк подчеркнул, что предприятие ждет оптимизация.

"Сейчас нзначен новый руководитель, поэтому сейчас он формирует новую команду, которые понимают, как построить процессы. Будет очень серьезная оптимизация. "Укроборонпром" будет работать в интересах государства. Относительно старой идеи – ликвидировать, не ликвидировать. Смотрите: есть государственные предприятия, в конце концов что не работает – надо ликвидировать, но то, что останется и будет костяком нового "Укроборонпрома", – сказал он.

 

Теги: #укроборонпром #украина #данилюк
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