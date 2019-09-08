Генсек ООН поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией и призвал к "дальнейшим действиям"

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерриш поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой и выразил надежду на дальнейшее урегулирование конфликта на Востоке Украины, сообщает представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Этот важный гуманитарный акт мог бы послужить позитивным шагом на пути к укреплению доверия между всеми, что позволило бы наладить регулярный и конструктивный диалог на всех уровнях с целью проложить путь к окончательному урегулированию конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ООН в воскресенье

"Генеральный секретарь настоятельно призывает все соответствующие стороны принять дальнейшие меры в этом духе, с тем чтобы обеспечить постоянную динамику усилий, предпринимаемых Нормандской четверкой, Трехсторонней контактной группой, ОБСЕ и другими участниками мирных усилий, в том числе путем обеспечения прочного прекращения огня и смягчения гуманитарной помощи. условий вдоль линии соприкосновения и обеспечение прогресса в реализации Минских соглашений", - подчеркнули в заявлении.