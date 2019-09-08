В Госдепе США приветствуют известие об освобождении 35 украинских граждан, удерживаемых в России - посольство

В Государственном департаменте США приветствуют известие об освобождении 35 украинских граждан, удерживаемых в России, сообщает посольство Украины в США.

"Мы постоянно призывали освободить 24 членов украинских экипажей, задержанных Россией после нападения на украинские суда в Черном море у Керченского пролива в ноябре 2018 года, а также Олега Сенцова и других политических заключенных. Мы приветствуем сообщение о том, что они вернулись домой. Мы призываем Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, включая представителей крымских татар, которые все еще остаются несправедливо заключенными", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в воскресенье.

"Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности достичь дипломатического решения конфликта, разжигающегося Россией на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые в рамках Минских соглашений", - отмечается в заявлении пресс-секретаря Госдепа США Морган Ортагус.