Сенцову и Кольченко предоставили временное жилье, вопрос постоянного жилья решается – Денисова

Бывшим политзаключенным Олегу Сенцову и Александру Кольченко предоставили временное жилье, вопрос предоставления обоим постоянного жилья будет решается, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью "ВВС-Украина".

По словам омбудсмена, вопрос предоставления бывшим украинским политзаключенным постоянного жилья "будет решаться", согласно "задачи, которую поставил президент".

"Вопрос постоянного жилья - мы будем решать, президент уже поставил соответствующее задание, ведь, безусловно, им возвращаться туда (в Крым - ред.) нельзя. Ведь у них есть семьи. Например, у Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. Вчера мы этот вопрос обсудили с Олегом, будем его решать", - рассказала Денисовав интервью изданию "ВВС-Украина" в воскресенье.