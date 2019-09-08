Денисова заявила об отсутствии официальных предложений от омбудсмена РФ о паритетном прекращении уголовных дел

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что со стороны Российской Федерации не поступало никаких предложений по соглашению о прекращении уголовного преследования россиян и украинцев на паритетных началах.

"Я ... прочитала об этом в новостях. Если она (Москалькова) обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращение, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений", - рассказала Денисова в интервью "ВВС-Украина " в воскресенье.

Кроме того украинский омбудсмен заявила, что в списках, которые были переданы российской стороне было 150 граждан Украины.

Напомним, ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала заявление с предложением о заключении между Украиной и Россией соглашения, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.

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