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19:11 08.09.2019

Посольство РФ в Нидерландах не получало просьб об экстрадиции Цемаха

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Посольство РФ в Нидерландах не получало просьб об экстрадиции Цемаха

Власти Нидерландов не обращались к посольству РФ по вопросу об экстрадиции гражданина Украины Владимира Цемаха - фигуранта дела о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге", заявили в российском диппредставительстве.

"Посольство не получило никакой просьбы от голландской стороны относительно экстрадиции Владимира Цемаха", - говорится в сообщении посольства РФ в Нидерландах, опубликованном в твиттере.

Ранее появилась информация о том, что генеральный прокурор Нидерландов просит Россию передать следствию по делу сбитого самолета рейса МН17 подозреваемого Цемаха.

"В настоящее время Генеральный прокурор попросил Россию выдать подозреваемого (Цемаха) в деле MH17, написал родственникам жертв авиакатастрофы министр юстиции", - сообщил накануне нидерландский телеканал NOS с ссылкой на письмо родным и близким погибших в трагедии.

Теги: #цемах #нидерланды #россия
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