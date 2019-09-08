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16:03 08.09.2019

Тепло и сухо будет в ближайшие дни в Украине

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Тепло и сухо будет в ближайшие дни в Украине

В ближайшие сутки, 9 сентября, погоду в Украине будет определять сухая воздушная масса с прохладой ночью и тёплом – днём, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 11-17°, в Карпатах и восточных областях 7-9° тепла; днём 24-30°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 13-15°, днём 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 сентября самая высокая температура воздуха днем была 33,5 в 1944г., самая низкая ночью +2,4 в 1900г.

На 10 сентября синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе ночью кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с, в южных и восточных областях 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днём 23-28°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 12-14°, днем 25-27°.

8 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 21-23°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #погода #украина
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