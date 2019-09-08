События

13:48 08.09.2019

Демонстранты в Гонконге призвали США освободить город от контроля Пекина

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Демонстранты в Гонконге призвали США освободить город от контроля Пекина

Участники протестов в Гонконге в воскресенье с пением гимна США и плакатами, призывающими США оказать помощь в освобождении города от контроля со стороны Пекина, прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию.

Демонстрация прошла в мирной обстановке, полиция только наблюдала за шествием.

В субботу в ходе массовых демонстраций протеста были отмечены столкновения протестующих с полицией, несколько человек получили ранения и госпитализированы.

Как сообщалось, администрация Гонконга отказалась от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления продолжаются.

Теперь из участники требуют независимого расследования в отношении, по их мнению, жестоких и неправомерных действий полиции против протестующих. Кроме того, они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников протестов, против приравнивания протестов к беспорядкам, формирования системы проведения прямых выборов руководства города.

Теги: #гонконг #сша #китай
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