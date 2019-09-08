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12:46 08.09.2019

Два десятка пожаров на открытой местности ликвидировали бойцы ГСЧС на Житомирщине за сутки

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Два десятка пожаров на открытой местности ликвидировали бойцы ГСЧС на Житомирщине за сутки

За последние сутки в Житомирской области спасатели ликвидировали 9 возгораний сухой травы общей площадью 19 га на землях запаса сельских советов, местных громад и на открытой территории, а также 11 возгораний мусора.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба ГСЧС, 7 сентября в 17:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в селе Кичкири Радомышльского района. На месте происшествия было установлено, что на открытой территории горит сухая трава и кустарники. Огонь уже дошел до сельского кладбища. До прибытия бойцов ГСЧС граждане пытались потушить сухую растительность подручными средствами, однако им это не удалось. Силами спасателей пожар площадью в 3 га удалось ликвидировать в 19:35. Пожарные не допустили распространения возгорания на кладбище.

Кроме того, спасатели выезжали на тушение сухой растительности вблизи с.Нова Житомирского района. О пожаре сообщили местные жители. Выяснилось, что горение происходит на территории не действующего карьера. Используя воду из пожарного автомобиля, спасатели начали тушить пожар, чтобы предотвратить увеличение площади. Жители также помогали тушить пламя подручными средствами. Благодаря слаженной работе удалось предотвратить увеличение масштабов возгорания, и пожарные потушили горящий сухостой на площади 5 га.

В тот же день пожарные ликвидировали еще 7 пожаров сухой травы в разных районах области на общей площади 11 га.

Кроме того, в течение суток спасатели 11 раз выезжали на тушение мусора, горевшего в частном секторе и на открытой территории в разных районах области. В подавляющем большинстве к возгоранию привело разведение костра в ветреную погоду и неосторожное обращение с огнем.

"Призываем население не провоцировать пожары в природных экосистемах. Категорически запрещается сжигать мусор, разводить костер вблизи лесных насаждений, сухой растительности на полях и бросать окурки или спички в траву. Во время отдыха на природе, необходимо помнить, что нарушение правил пожарной безопасности несет угрозу не только окружающей среде, но и, в первую очередь, вашей жизни и здоровью", - призвали в ГСЧС.

Теги: #гсчс #житомирская_область
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