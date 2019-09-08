События

09:31 08.09.2019

ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

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ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

В ответ на атаки с использованием беспилотников авиация Израиля нанесла удары по целям движения ХАМАС в секторе Газа, сообщили израильские военные.

"Силы обороны будут действовать против всех усилий, направленных на нанесение ущерба израильским гражданским лицам и солдатам и возлагают на ХАМАС ответственность за все, что происходит в секторе Газа",- говорится в заявлении армейского командования.

Служба безопасности в Газе сообщила, что удары были нанесены по четырем объектам в центральном и северном районах сектора, сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

Теги: #газа #удар #израиль
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