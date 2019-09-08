События

09:26 08.09.2019

В результате ДТП на автодороге в Запорожской области 4 человека погибли, 4 госпитализированы - полиция

1 мин читать
В результате ДТП на автодороге в Запорожской области 4 человека погибли, 4 госпитализированы - полиция

В Мелитопольском районе водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим легковым транспортным средством, в результате аварии четыре человека погибли, четыре - с телесными повреждениями госпитализированы в больницу, сообщает отдел коммуникации Запорожской области.

"Полицейскими предварительно установлено, что водитель автомобиля "Fiat Doblo" выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2104", который двигался во встречном направлении. В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ", житель Мелитопольского района 1983 года рождения, и его две пассажирки, жительница Мелитопольского района, 1953 года рождения, и гражданка Турции 1963 года, скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля "Фиат", военнослужащий 1984 года рождения, был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. Четыре пассажира автомобиля "ВАЗ" - двое малолетних детей, жители Мелитопольского района 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины 1972 и 1982 рождения, госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Запорожской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

 

Теги: #жертвы #дтп #украина #запорожская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:13 08.09.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

08:30 08.09.2019
Москалькова предложила заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах

Москалькова предложила заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах

07:16 08.09.2019
Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

06:57 08.09.2019
Чиновник Госгеокадастра задержан за взятку в 100000 гривен – ГБР

Чиновник Госгеокадастра задержан за взятку в 100000 гривен – ГБР

05:47 08.09.2019
Руководство полтавской таможни задержано при получении взятки - ГБР

Руководство полтавской таможни задержано при получении взятки - ГБР

01:25 08.09.2019
В Черниговской области при перемещении военной техники погиб военнослужащий

В Черниговской области при перемещении военной техники погиб военнослужащий

00:31 08.09.2019
Украинский фильм "Атлантида" получил награду Венецианского кинофестиваля

Украинский фильм "Атлантида" получил награду Венецианского кинофестиваля

23:14 07.09.2019
Зеленский и Путин довольны выполнением договоренностей по взаимному освобождению, обсудили дальнейшие шаги в Минском процессе и перспективу встречи в нормандском формате

Зеленский и Путин довольны выполнением договоренностей по взаимному освобождению, обсудили дальнейшие шаги в Минском процессе и перспективу встречи в нормандском формате

22:47 07.09.2019
Париж и Берлин будут работать над дальнейшими шагами по решению конфликта на Донбассе - Елисейский дворец

Париж и Берлин будут работать над дальнейшими шагами по решению конфликта на Донбассе - Елисейский дворец

20:03 07.09.2019
Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Путин довольны выполнением договоренностей по взаимному освобождению, обсудили дальнейшие шаги в Минском процессе и перспективу встречи в нормандском формате

Париж и Берлин будут работать над дальнейшими шагами по решению конфликта на Донбассе - Елисейский дворец

На территории ОРДЛО удерживаются 227 украинцев – СБУ

Воронченко вручил освобожденным украинским морякам ордена и воинские звания

Освобожденные украинцы прилетели в Киев

ПОСЛЕДНЕЕ

ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Землетрясение произошло на юго-западе Китая, один человек погиб, около 30 пострадали

Трамп отменил переговоры с талибами из-за теракта в Кабуле

Новым министром энергетики Саудовской Аравии стал сын короля

"Джокер" Тодда Филлипса удостоен "Золотого льва" Венецианского фестиваля

Два человека получили ранения в результате теракта в Кабуле

Макрон рад освобождению Сенцова

Суд Честоховы объявил Huta Czestochowa банкротом и ожидает предложений от потенциальных инвесторов об аренде мощностей

Беларусь приветствует выполнение Москвой и Киевом важного пункта Минских соглашений

В НАТО приветствуют освобождение украинских моряков и Сенцова и призывают Москву к полному выполнению Минских договоренностей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА