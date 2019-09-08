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06:57 08.09.2019

Чиновник Госгеокадастра задержан за взятку в 100000 гривен – ГБР

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Чиновник Госгеокадастра задержан за взятку в 100000 гривен – ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в пгт. Краматорск, задержали должностное лицо Главного управления Госгеокадастра в Луганской области и исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Северодонецкого городского совета по факту получения неправомерной выгоды от предпринимателей, сообщает пресс-служба ГБР.

"За ежемесячную плату в сумме более 100 тыс грн чиновники обещали не препятствовать деятельности предпринимателей при регистрации землеустроительной документации; - предприниматели платили неправомерную выгоду путем перевода средств на банковскую карточку и.о. директора коммунального предприятия - задокументировано более 30 таких фактов", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в субботу.

Оба фигуранта задержаны во время получения очередной неправомерной выгоды.

"Сейчас решается вопрос о вручении задержанным сообщений о подозрении, избрании в отношении них меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей", - подытожили в ГБР

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Теги: #взятка #луганская #гбр #украина #чиновник
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