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05:57 08.09.2019

Трамп отменил переговоры с талибами из-за теракта в Кабуле

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Трамп отменил переговоры с талибами из-за теракта в Кабуле

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил встречу с лидерами афганского движения "Талибан" из-за устроенного боевиками движения взрыва в Кабуле.

"Если они не могут договориться о прекращении огня во время очень важных мирных переговоров и даже убивают 12 невинных людей, то у них, вероятно, нет возможности договариваться о значимом соглашении в любом случае", - написал Трамп в твиттере.

Он также сообщил, что планировал встретиться с лидерами талибов в воскресенье.

Среди жертв взрыва в Кабуле был и американский военнослужащий.

Теги: #президент #сша #встреча #талибан
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