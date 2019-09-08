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05:47 08.09.2019

Руководство полтавской таможни задержано при получении взятки - ГБР

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Руководство полтавской таможни задержано при получении взятки - ГБР

 Следователи территориального управления Государственного бюро расследований разоблачили преступную деятельность руководства Полтавской таможни Государственной фискальной службы Украины, систематически требовавшие и получавшие неправомерную выгоду от предпринимателей, сообщает пресс-служба ГБР

"В состав  преступной группы возможно входили начальник Полтавской таможни ГФС Украины, его первый заместитель, начальник таможенного поста "Полтава", начальник управления администрирования таможенных платежей и инспекторы таможни….За деньги они обещали: не создавать препятствий при растаможивании товаров; организовать ускоренную процедуру растаможивания товаров; определить минимально необходимые ставки пошлины, отметив для этого нужны коды классификации товара", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в субботу вечером.

Сегодня в Киеве во время следственных действий был зафиксирован факт вымогательства и получения участниками преступной группы неправомерной выгоды в сумме $ 4000/

"Один из руководителей Полтавской таможни ГФС Украины задержан, решается вопрос о задержании других должностных лиц в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, объявляются подозрения участникам преступной схемы", - подытожили в ГБР.

Теги: #взятка #гбр #украина #чиновник
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