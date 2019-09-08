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01:25 08.09.2019

В Черниговской области при перемещении военной техники погиб военнослужащий

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В Черниговской области при перемещении военной техники погиб военнослужащий

В районе села Гончаровское Черниговской области во время перемещения военной техники вследствие нарушения мер безопасности трагически погиб военнослужащий оперативного командования "Север".

"Сегодня, 7 сентября 2019 года, на Черниговщине возле с. Гончаровское при перемещении техники вследствие нарушения мер безопасности трагически погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования "Север"", - говорится в сообщении, на официальной странице Оперативного командования "Север" в соцсети Фейсбук в субботу.

"По факту для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании предназначенное служебное расследование. Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований", - подытожили в сообщении.

 

Теги: #военнослужащий #гибель #украина #черниговская
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