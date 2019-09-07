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23:14 07.09.2019

Зеленский и Путин довольны выполнением договоренностей по взаимному освобождению удерживаемых лиц, обсудили дальнейшие шаги в рамках Минского процесса и перспективу проведения встречи в нормандском формате

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Зеленский и Путин довольны выполнением договоренностей по взаимному освобождению удерживаемых лиц, обсудили дальнейшие шаги в рамках Минского процесса и перспективу проведения встречи в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, где стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандской формате. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении, на официальной странице Офиса президента Украины в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Теги: #президент #россия #украина #разговор
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