Зеленский и Путин довольны выполнением договоренностей по взаимному освобождению удерживаемых лиц, обсудили дальнейшие шаги в рамках Минского процесса и перспективу проведения встречи в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, где стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандской формате. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении, на официальной странице Офиса президента Украины в соцсети Фейсбук в субботу вечером.