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21:48 07.09.2019

"Джокер" Тодда Филлипса удостоен "Золотого льва" Венецианского фестиваля

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"Джокер" Тодда Филлипса удостоен "Золотого льва" Венецианского фестиваля

ИОбладателем "Золотого льва", главной награды Венецианского кинофестиваля, стала картина "Джокер" режиссера Тодда Филлипса.

Церемония награждения проходит на главной площадке старейшего киносмотра на острове Лидо. За главный приз боролась 21 картина, среди которых работы Романа Полански, Пьетро Марчелло, Стивена Содерберга, Роя Андерссона.

Лучшим режиссёром, по мнению жюри, стал Рой Андерссон, который представил на кинофестивале фильм "О бесконечности".

Гран-при жюри был отмечен Роман Полански за картину "Дело Дрейфуса" ("Офицер и шпион"). Лучшим актером стал Лука Маринелли за роль в фильме "Мартин Иден" режиссера Пьетро Марчелло, а приз в номинации лучшая актриса получила Ариана Аскарида сыгравшая в фильме "Глория Мунди".

Приз за лучший сценарий получил Йонфань за китайский анимационный фильм ""№ 7 Черри Лейн", спецприз жюри Венецианского кинофестиваля получил режиссер Франко Мареско за фильм "La mafia non e piu quella di una volta", премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил актёр Тобби Валлес за роль наркомана в картине "Молочный зуб".

Награду в номинации "Лев будущего" получила картина "Ты умрешь в 20 лет" режиссера Амджада Абу Алала.

Теги: #венеция #италия #победитель #кинофестиваль
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