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19:41 07.09.2019

Суд Честоховы объявил Huta Czestochowa банкротом и ожидает предложений от потенциальных инвесторов об аренде мощностей

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Районный суд польского города Честохова объявил банкротом металлургический комбинат Huta Stali Czestochowa (Польша), мажоритарным собственником которого является ISD Polska, структура корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), и ожидает заявки от компаний на аренду производственных мощностей данного предприятия.

Как сообщается на сайте предприятия, такое решение принял суд 4 сентября текущего года.

При этом уточняется, что Коммерческий департамент объявил о банкротстве ISD Huta Częstochowa, отклонив заявки на продажу компании, поданные Sunningwell International Polska и Corween Investmetns - дочерней компанией Liberty House Group. Нынешний временный судебный контролер Мечислав Радецкий был назначен управляющим.

"Суд отклонил ходатайство об утверждении условий продажи, поданное Corween Investments Sp. Z O.O. со своим зарегистрированным офисом в Варшаве (действующий как часть группы Liberty) в соответствии со статьей 20 (1) в связи с из статьи 56a (1) Закона о банкротстве - заявитель не имеет законной силы подать заявление, поскольку он не является кредитором должника (не было найдено действующего договора об уступке дебиторской задолженности). Суд также отклонил ходатайство должника об утверждении условий продажи Sunningwell International Polska Sp. Z O.O. со своим зарегистрированным офисом в Варшаве в соответствии со статьей 56с (1) Закона о банкротстве (было установлено, что в ходе процедуры банкротства при ликвидации на общих принципах и с учетом его расходов - может быть получена более высокая цена)", - констатируется решение суда.

Решение вступает в силу и подлежит исполнению с момента  обнародования решения.

При этом уточняется, что решение суда не является окончательным.

Также сообщается, что судья обязал управляющего незамедлительно принять меры для обновления оценки обанкротившегося предприятия и подготовки к его продаже, включая предоставление всем заинтересованным лицам предложения о покупке предприятия.

"Судья обязал судебного управляющего принять незамедлительные меры по аренде предприятия должника лицу, которое даст реальную гарантию немедленного обеспечения трудоустройством работников и запуска производства", - констатируется в информации.

При этом напоминается, что до настоящего момента было подано два предложения по аренде предприятия вместе с трудоустройством сотрудников и немедленным началом производства.

Судья назначил на 9 сентября 2019 года в 10.00 заслушать потенциальных арендаторов для представления подробного предложения об аренде предприятия должника, проект которого должен быть представлен до 6 сентября 2019 года доверительному управляющему.

В ISD Huta Częstochowa в настоящее время работают 1188 человек.

Как сообщалось,  одним из потенциальных покупателей Huta Częstochowa являлась китайская компания Sunningwell International Polska, предложившая за предприятие 240 млн злотых (около $60 млн). В то же время есть еще несколько компаний, которые также интересуются меткомбинатом.

Позднее председатель правления ISD Polska Константин Литвинов сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что рассматривает группу "Метинвест" как наиболее приемлемый и перспективный вариант для находящегося в процессе банкротства металлургического комбината Huta Stali Czestochowa (Польша).

"Они давно интересовались предприятием, были у нас, проводили дью-дилижанс, поэтому они имеют полное представление о ситуации", - констатировал собеседник агентства.

По его мнению, для "Метинвеста" приобретение польского меткомбината является логичным продолжением цепочки по выпуску металлургической продукции, которая может реализовываться на европейском рынке.

ИСД подписала договор купли-продажи меткомбината Huta Czestochowa в начале июля 2005 года.

Корпорация "ИСД" основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).

Теги: #банкротство #украина #компания
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