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19:05 07.09.2019

Беларусь приветствует выполнение Москвой и Киевом важного пункта Минских соглашений

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Беларусь приветствует выполнение Москвой и Киевом важного пункта Минских соглашений

В министерстве иностранных дел Республики Беларусь "горячо приветствуют" состоявшийся в субботу обмен заключенными между РФ и Украиной.

"Мы считаем, что это очень положительные сдвиги, конкретное действие, выполнение важного пункта Минских соглашений. И мы это горячо приветствуем", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД республики Анатолий Глаз.

"Это очень значимый шаг, благородное дело. Мы искренне этому рады, прежде всего, по-человечески. Люди вернутся к своим родным и близким - что может быть важнее?" - отметил Глаз.

"Президент Беларуси постоянно подчеркивал необходимость искренней заинтересованности всех сторон в урегулировании ситуации. Понимаем, что сегодня сдвинуть процесс с мертвой точки можно только, если начинать с малых шагов. Мы надеемся, что это позитивное движение продолжится и в конечном итоге приведет к главному результату - миру! Беларусь делала и будет делать для этого все от нее зависящее", - добавил пресс-секретарь МИД.

Теги: #россия #украина #беларусь #мид
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