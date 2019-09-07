На территории ОРДЛО удерживаются 227 украинцев – СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что на сегодняшний день на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) удерживаются более двухсот граждан Украины.

"Работа СБУ по освобождению граждан Украины (из тюремного заключения в РФ – ИФ ) продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно удерживаются 227 украинцев", – сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

В ведомстве ответили, что с 2014 года из РФ и временно оккупированных территорий вернулись 3280 украинцев.