События

17:15 07.09.2019

На территории ОРДЛО удерживаются 227 украинцев – СБУ

1 мин читать
На территории ОРДЛО удерживаются 227 украинцев – СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что на сегодняшний день на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) удерживаются более двухсот граждан Украины.

"Работа СБУ по освобождению граждан Украины (из тюремного заключения в РФ – ИФ ) продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно удерживаются 227 украинцев", – сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

В ведомстве ответили, что с 2014 года из РФ и временно оккупированных территорий вернулись 3280 украинцев.

Теги: #сбу #обмен_пленными #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:15 07.09.2019
В НАТО приветствуют освобождение украинских моряков и Сенцова и призывают Москву к полному выполнению Минских договоренностей

В НАТО приветствуют освобождение украинских моряков и Сенцова и призывают Москву к полному выполнению Минских договоренностей

18:09 07.09.2019
Могерини надеется, что Москва и Киев используют обмен заключенными для дальнейшего прогресса

Могерини надеется, что Москва и Киев используют обмен заключенными для дальнейшего прогресса

18:08 07.09.2019
Россия обязана в полной мере сотрудничать с расследованием факта крушения рейса MH17 - посол Великобритании

Россия обязана в полной мере сотрудничать с расследованием факта крушения рейса MH17 - посол Великобритании

17:20 07.09.2019
Глава МИД Нидерландов проинформировал парламент, что правительство "глубоко сожалеет, что под давлением РФ Цемах стал частью обмена заключенными"

Глава МИД Нидерландов проинформировал парламент, что правительство "глубоко сожалеет, что под давлением РФ Цемах стал частью обмена заключенными"

17:03 07.09.2019
Трамп поздравил Киев и Москву с обменом заключенными, назвал его "возможно, первым гигантским шагом" к миру на Донбассе

Трамп поздравил Киев и Москву с обменом заключенными, назвал его "возможно, первым гигантским шагом" к миру на Донбассе

16:43 07.09.2019
Сенцов: даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается

Сенцов: даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается

16:37 07.09.2019
Зеленский хочет «очень быстро» вернуть из российского заключения крымских татар

Зеленский хочет «очень быстро» вернуть из российского заключения крымских татар

16:37 07.09.2019
США призывают Россию освободить остальных удерживаемых в тюрьмах украинцев

США призывают Россию освободить остальных удерживаемых в тюрьмах украинцев

16:33 07.09.2019
Волкер надеется, что нынешний обмен заключенными станет импульсом для полного выполнения Минских договоренностей

Волкер надеется, что нынешний обмен заключенными станет импульсом для полного выполнения Минских договоренностей

16:33 07.09.2019
Президент Европейского Совета Туск рад освобождению Сенцова и моряков и призвал Москву освободить всех остальных

Президент Европейского Совета Туск рад освобождению Сенцова и моряков и призвал Москву освободить всех остальных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Освобожденные украинцы прилетели в Киев

Украинский самолет вылетает из "Внуково"

Самолет с передаваемыми российской стороне лицами вылетел из "Борисполя"

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе

Богдан: не могу комментировать освобождение удерживаемых лиц, но граждане Украины, их свобода и здоровье – главная ценность для нашего государства

ПОСЛЕДНЕЕ

Воронченко вручил освобожденным украинским морякам ордена и воинские звания

В ближайшие дни кратковременный дождь ожидается лишь Карпатском регионе

Освобожденные украинцы прилетели в Киев

В аэропорту "Борисполь" ожидают прибытия из Москвы освобожденных украинцев

Украинский самолет вылетает из "Внуково"

Самолет с передаваемыми российской стороне лицами вылетел из "Борисполя"

Мэр Днепра Филатов досрочно открыл Новый мост

В работе метро Киева вечером возможны некоторые изменения из-за концерта на "Олимпийском"

В Роменском районе горела газовая скважина "Ахтырканефтегаз"

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА