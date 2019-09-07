В НАТО приветствуют освобождение украинских моряков и Сенцова и призывают Москву к полному выполнению Минских договоренностей

В НАТО приветствуют освобождение украинских моряков и Олега Сенцова и призывают Россию к полному выполнению Минских договоренностей. В альянсе также отметили важность установления истины в деле сбитого МН17.

Речь об этом идет в заявлении официального представителя альянса Оаны Лунгеску, распространенного в субботу в Брюсселе.

"Мы приветствуем тот факт, что украинские моряки, захваченные Россией в ноябре прошлого года, наконец-то вернулись домой, а также вернулся режиссер Олег Сенцов. Это шаг в правильном направлении. НАТО продолжает призывать Россию выполнить все свои обязательства по Минским соглашениям, включая освобождение всех заключенных", - заявила она.

Вместе с тем, Лунгеску подчеркнула, что "по-прежнему важно установить истину и ответственность за сбой рейса MH17 в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН".