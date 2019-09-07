В ближайшие дни кратковременный дождь ожидается лишь Карпатском регионе

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, лишь в Карпатах и Закарпатье ожидается рост влажности воздуха, сообщает Укргидрометцентр.

В целом, без осадков, лишь в Карпатах и Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, в Карпатах и на востоке страны местами 7-9° тепла; днем 23-28°, в южных областях до 30°, в горных районах страны 17-22°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 сентября самая высокая температура днем была 32,7° в 2008г., самая низкая ночью 3,3° в 1991г..

В понедельник, 9 сентября,без осадков, лишь в Карпатском регионе днём кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днём в западных областях и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17° (на востоке страны и в Карпатах местами 6-8° тепла); днём 24-29°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.

6 сентября в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-24°, в Днепре в пределах Киева 21°.