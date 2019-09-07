События

12:40 07.09.2019

В аэропорту "Борисполь" ожидают прибытия из Москвы освобожденных украинцев

1 мин читать
В аэропорту "Борисполь" ожидают прибытия из Москвы освобожденных украинцев

В киевском аэропорту "Борисполь" ожидают прибытия из Москвы самолета с 35 освобожденными украинскими гражданами.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 12:00 в VIP-терминал прибыли главы силовых ведомств, в частности, глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко.

В начало первого журналистов запустили внутрь терминала на специально отведенное место у взлетной полосы. По состоянию на 12:20 видно, как по взлетной полосе терминала движется несколько автобусов с людьми, скорее всего родственниками.

Как ожидается, после прибытия на родину все освобожденные украинцы, пройдут медицинское обследование, после чего отправятся домой. Родственники, которые уже ожидают их в аэропорту "Борисполь", скорее всего, будут сопровождать транспорт с освобожденными.

Теги: #борисполь #рф #украина #обмен_пленными #аэропорт_борисполь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:21 07.09.2019
Цемах был допрошен перед отправкой в Россию - Зеленский

Цемах был допрошен перед отправкой в Россию - Зеленский

14:21 07.09.2019
Глава СБУ: отсутствие Цемаха в списке на обмен означало бы прекращение переговоров с РФ

Глава СБУ: отсутствие Цемаха в списке на обмен означало бы прекращение переговоров с РФ

13:58 07.09.2019
Зеленский: я и Путин выполнили обещанное на первом этапе

Зеленский: я и Путин выполнили обещанное на первом этапе

13:45 07.09.2019
Обмен между РФ и Украиной прошел по формуле "35 на 35" - Москалькова

Обмен между РФ и Украиной прошел по формуле "35 на 35" - Москалькова

13:29 07.09.2019
Освобожденные украинцы прилетели в Киев

Освобожденные украинцы прилетели в Киев

13:26 07.09.2019
Обмен заключенными между РФ и Украиной завершен, самолеты скоро приземлятся в Москве и Киеве

Обмен заключенными между РФ и Украиной завершен, самолеты скоро приземлятся в Москве и Киеве

12:57 07.09.2019
В аэропорт "Борисполь" приехал Зеленский

В аэропорт "Борисполь" приехал Зеленский

12:40 07.09.2019
Передача Украине моряков будет означать выполнение Россией части решения Морского трибунала

Передача Украине моряков будет означать выполнение Россией части решения Морского трибунала

12:28 07.09.2019
Украинский самолет вылетает из "Внуково"

Украинский самолет вылетает из "Внуково"

12:18 07.09.2019
Самолет с передаваемыми российской стороне лицами вылетел из "Борисполя"

Самолет с передаваемыми российской стороне лицами вылетел из "Борисполя"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Освобожденные украинцы прилетели в Киев

Украинский самолет вылетает из "Внуково"

Самолет с передаваемыми российской стороне лицами вылетел из "Борисполя"

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе

Богдан: не могу комментировать освобождение удерживаемых лиц, но граждане Украины, их свобода и здоровье – главная ценность для нашего государства

ПОСЛЕДНЕЕ

Мэр Днепра Филатов досрочно открыл Новый мост

В работе метро Киева вечером возможны некоторые изменения из-за концерта на "Олимпийском"

В Роменском районе горела газовая скважина "Ахтырканефтегаз"

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе

Артемовский суд 23 августа вынес условный приговор экс-боевику "ДНР", который охранял обломки сбитого "Боинга" рейса MH17

Стратегическая подлодка ВМС США осуществила четыре пуска баллистических ракет "Трайдент-2"

В Киеве почтят память выдающихся украинских ученых

Неудачей закончилась посадка индийского лунного модуля на поверхность естественного спутника Земли

Киевпастранс: все сотрудники будут трудоустроены или получат выходное пособие

Украинский адвокат Рыбин: обмен - дело нескольких часов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА